شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض وسط ضغوط الدولار على السلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي سبب ضغوطا على السلع والمعادن، وذلك مع استمرار الترقب في الأسواق العالمية لنتائج المفاوضات التجارية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد الصين أمس بأنه سيزيد الرسوم الجمركية على صادراتها للولايات المتحدة، لو لم توقع حكومتها على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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ويخشى محللون تفاقم الأمور وانهيار المفاوضات مما يؤثر سلبياا على الأسواق العالمية، ومن بينها المعادن الصناعية كالبلاديوم والنحاس وغيرهما.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشرر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعغة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1733 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 1736.9 دولار وأقل سعر عند 1721.4 دولار.