شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أسواق المال تُوافق على طلب "ياكو الطبية" بخفض رأسمالها إلى 1.7 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ياكو الطبية عن موافقة هيئة أسواق المال على طلب الشركة المتضمن تخفيض رأس المال المُصدر والمدفوع من 18.191 مليون دينار إلى 1.711 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الأربعاء، بأن تخفيض رأس المال سيتم بعد إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغ مجموعها 24 مليون دينار، وذلك باستخدام الرصيد الكامل لمبلغ الاحتياطات والبالغ 7.527 مليون دينار.

وقالت الشركة، إن إطفاء الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة البالغ 16.479 مليون دينار سيتم عن طريق تخفيض رأس المال بما يعادل هذه الخسائر، ليُصبح رأس المال بعد إطفاء كامل الخسائر المتراكمة على الشركة 1.711 مليون دينار.

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وسبق أن وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ياكو الطبية، خلال أكتوبر الماضي، على استمرارية الشركة، بعد إضافة بند تقدم به أحد المساهمين بطلب تخفيض رأس مال الشركة، وفقاً للخطة المفصح عنها من قبل الشركة بتاريخ 25 مايو الماضي.

وعليه، وافقت الجمعية على تخفيض رأس مال الشركة إلى 1.711 مليون دينار كويتي، بنسبة الأغلبية وهي 51.66% من رأس مال الشركة.

وكانت البيانات المالية للشركة قد أظهرت تحولاً إيجابياً في نتائج الربع الثاني من العام الجاري، مُحققة أرباح بلغت 98.98 ألف دينار، مقابل خسائر خلال الربع الثاني من 2018 بقيمة 256.38 ألف دينار.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 203.1 ألف دينار في النصف الأول من العام الجاري؛ مقابل خسائر مُقدرة بنحو 91.23 ألف دينار لنفس الفترة بالعام الماضي.