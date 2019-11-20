شكرا لقرائتكم خبر عن "أبيار للتطوير العقاري" تنفي ما نُشر حول انعقاد عمومية الشركة المتضمنة الانسحاب الاختياري من البورصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أبيار للتطوير العقاري عن عدم عقد أي اجتماعات للجمعية العمومية، أمس الثلاثاء، تتضمن طلب الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التنفيذي للشركة لم يقم بالإدلاء بأية تصريحات صحافية بخصوص عقد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك لعد انعقادها بشكل رسمي وتأجيلها لاجتماع آخر.

وسبق أن كشفت الشركة عن عدة معلومات جوهرية تتضمن الاشارة إلى الأوضاع المالية للشركة، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

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وكانت بيانات صحافية قد كشفت عن تصريحات لمحمد الهولي في كلمته على هامش اجتماع العمومية، تُفيد بأن الشركة تواجه عدة تحديات لإعادة هيكلتها وتسوية التزاماتها المالية المتراكمة منذ سنوات، مُوضحاً أن أهم التحديات التي تواجه "أبيار" ضعف ملاءتها المالية وانعدام السيولة.

وأشار الهولي أن مثل تلك التحديات تؤدي إلى تعثر وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الغير، إذ لا يوجد فيها أي أصل مُدرّ، ولا تحقق أي إيراد تشغيلي منذ عدة سنوات، وهذا ما تؤكده البيانات المالية المدققة للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركة ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 215.1% إلى 4.6 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 1.46 مليون دينار بالربع الثالث من عام 2018.

كذلك ارتفعت خسائر الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.2 مليون دينار مقابل خسائر بقيمة 1.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 128.6%.