شكرا لقرائتكم خبر عن "المراكز العربية" تطرح صكوكاً دولية بـ 500 مليون دولار وتحصل على تسهيلات بـ 1.4 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن الانتهاء من طرح إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي، بقيمة 500 مليون دولار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي للصكوك يصل إلى 2500 صك بقيمة إسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وبعائد يصل إلى 5.375% للصك.

وبحسب البيان، قد تقوم الشركة باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. كما يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك.

ووفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك.

وتجدر الإشارة إلى أن شهادات الصكوك حصلت على تصنيف Ba2 بواسطة وكالة موديز للتصنيف الائتماني ومتوقع حصولها على تصنيف BB+ بواسطة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية تسهيلات إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية واتفاقية تسهيلات مرابحة دوارة مع عدة بنوك بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي.

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وتتمثل الجهات الممولة في كل من مجموعة سامبا المالية (الوكيل الدولي)، جولدمان ساكس انترناشونال ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني وبنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني وشركة الراجحى المصرفية للاستثمار والمشرق الإسلامي وقطاع الصيرفة الإسلامية ببنك المشرق (مدير السجل والمرتب الرئيسي)، مجموعة سامبا المالية (وكيل استثماري للإجارة)، مجموعة سامبا المالية (وكيل استثماري للمرابحة)، مجموعة سامبا المالية (وكيل الأوراق المالية)، مجموعة سامبا المالية (مصرف الحساب).

وتتضمن التسهيلات، اتفاقية تمويل مرابحة دوّارة لمدة ثلاث سنوات (قابلة للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة)، شريحة مرابحة ب – لمدة 12 سنة، شريحة إجارة أ – لمدة 8 سنوات، شريحة إجارة ب – لمدة 12 سنة.

وقالت الشركة إنه سيتم استخدام متحصلات التسهيلات في إعادة سداد مستحقات التسهيلات القائمة، سداد رسوم وتكاليف ومصروفات التسهيلات، وتمويل الأغراض العامة للشركة.

هذا وستقوم الشركة باستخدام جميع المبالغ المتحصلة بموجب شريحة المرابحة واتفاقية المرابحة الدوارة نحو أغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 227 مليون ريال خلال الربع المنتهي في 30 يونيو الماضي، مُقابل صافي ربح بلغ 81 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح بنسبة 180.4% خلال الربع الجاري إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.5%، أي ما يعادل 14.2 مليون ريال سعودي، مدفوعة بتنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة، حيث ساهمت التحسينات المدخلة على سياسة منح التخفيضات وتدابير تعزيز استخدامات المساحات القابلة للتأجير في تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فسخ العقود الأضعف أداءً.