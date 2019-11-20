شكرا لقرائتكم خبر عن "الخير الوطنية" تبيع جزء من حصتها في "الخليج للكابلات" لـ "الخير العالمية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات عن موافقتها على العرض المُقدم من شركة الخير العالمية لشراء جزء من حصتها في أسهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، بعدد 58.028 مليون سهم، وبنسبة تمثل 27.64% من رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة الكابلات.

وقالت الشركة، في بين لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ عملية البيع سيتم وفق القواعد والأنظمة المعمول بها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال الكويتية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تحولت لتكبد صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 76.7 ألف دينار خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 833.3 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 4.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 40.8%.