شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف "السلام- البحرين" يوقع عقد شراكة مع شركة صينية بقيمة 50 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف "السلام- البحرين" عن توقيع عقد شراكة مع "MSA كابيتال" الصينية، وذلك بهدف إطلاق صندوق "السلام-MSA" البحرين مشروع "MEC فينتشرز" بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

وقال المصرف، في بيان لموقع بورصة "البحرين" المالية، اليوم الأربعاء، إن مشروع "MEC فينتشرز" يعتبر أول صندوق يموله ويديره القطاع الخاص لتوحيد أسواق التكنولوجيا ورأس المال في جمهورية الصين الشعبية ومنطقة الشرق الأوسط.

كذلك يُمثل المشروع أول شراكة استثمارية محدودة يتم تأسيسها في مملكة البحرين بموجب قانون شراكات الاستثمار المحدودة لترسيخ رؤية المملكة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والتطوير التكنولوجي على نطاق واسع يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب البيان، من المقرر أن يساهم صندوق "MEC فينتشرز" في تعزيز أنشطة تدفق رأس المال والتكنولوجيا والتعاون بين المنطقتين، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا الصينية.

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هذا وستشمل استثمارات صندوق "MEC فينتشرز" قطاعات متعددة، منها التجارة اإللكترونية، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الركائز الأساسية اللازمة لدعم بيئة أعمال التكنولوجيا، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وأنظمة الشبكات.

وبهدف فريق صندوق "MEC فينتشرز" إلى استكمال محفظة الشركات ضمن استراتيجياته الخاصة بالتوسع، وذلك اعتماداً على تعزيز عروضها ووصولها إلى المناطق الجغرافية المستهدفة، والمساهمة بالتالي في تحسين قيمتها إلى حد كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 4.9 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى زيادة الدخل التشغيلي إلى 22.5 مليون دينار مُقابل دخل تشغيلي بلغ 17 مليون دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 17.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 13.6 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.