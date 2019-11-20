شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل مخاوف الحرب التجارية وتخمة المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى مخاوف تخمة المعروض الأمريكي ، بعد ارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية لأعلى مستوى فى أربعة أشهر على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.87$ الأدنى منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 55.23$، وسجل أعلى مستوي عند 55.54$ ،و انخفض خام برنت إلى مستوي 60.32$ للبرميل الأدنى فى ثلاثة أسابيع ، من مستوى الافتتاح عند 60.74$ ، وسجل أعلى مستوي عند 61.02$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء فقد الخام الأمريكي نسبة 3.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل انحسار آمال الصفقة التجارية الأمريكية الصينية.

تجددت مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،بسبب تراجع مؤشرات قرب توقيع صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل ،فى ظل الخلافات القائمة حاليا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية.

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ونددت الصين يوم الأربعاء بالتشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بهدف حماية حقوق الإنسان فى هونغ كونغ ،وسط الحملة القمعية للسلطات الصينية ضد حركة احتجاج مؤيدة للديمقراطية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 15 تشرين الثاني/نوفمبر ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 445.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 تموز/يوليو الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.4 مليون برميل ، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي.