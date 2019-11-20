شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل الهبوط على وشك التخلي عن مستويات 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد التخلي عن مستويات 8,000$ ، فى ظل ضغط عمليات البيع المستمر لأكبر عملة مشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 54$ بما يعادل نسبة 0.7% إلى 8,070$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,124$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,150$.

فقدت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" بالأمس نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 7,989$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء أكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 222 مليار$ ، مع الهبوط المستمر فى أسعار البتكوين ، ومعظم أسعار العملات الكبرى الأخرى.

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وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية بالأمس إجمالي 221 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بفعل استمرار سيطرت عمليات البيع على تعاملات معظم العملات الرئيسية فى السوق.

وكما ذكرنا سابقا ،إنه فى حالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق الأصول الرقمية خلال الفترة الحالية ،بجانب ضعف الحوافز الإيجابية ،سوف تتحرك الأسعار إلى المزيد من الضعف وهو ما حدث بالفعل ،وما لم تتغير المعطيات الحالية سوف تستمر الأسعار فى تسجيل مستويات أدني أخرى.

يعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة ،أن العملات المشفرة يمكن أن تكمل أنظمة الدفع الحالية وتحسين رفاهية المستهلك ، لكن سوق الأصول الرقمية تتطلب رقابة وتنظيم مستمر.

وحذر البنك المركزي الأمريكي من أنه إذا حققت شبكة الدفع بالعملة المشفرة انتشار عالمي بسرعة، فستزيد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسة النقدية.