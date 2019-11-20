شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر عقود خام برنت هدفنا الأول المنتظر عند 59.60 ويظهر بعض الميل الصاعد المؤقت من هناك، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وقد يشهد السعر تداولات إيجابية لحظية قبل العودة للانخفاض.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يفشل السعر بتجاوز المستوى المذكور أعلاه، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 56.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.30 والمقاومة 61.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط