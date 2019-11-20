شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية إضافية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 54.60، ونرجح استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 51.80 على المدى القريب، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 57.40.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.70 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط