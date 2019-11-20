شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 16.96، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 17.60، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد