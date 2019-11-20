شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية هادئة في محاولة للابتعاد عن مقاومة القناة الهابطة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 1489.00 قبل العودة لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد، مع التذكير بأن استمرار الميل الصاعد يعتمد على الثبات فوق 1470.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1490.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد