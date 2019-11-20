شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالتذبذب حول مقاومة العلم الصاعد، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3045 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1.2840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد