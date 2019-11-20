شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية الآن ليضغط على الدعم المحوري 1.1065، مع ملاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحمي السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور، بينما تبدأ أهدافنا الرئيسية عند 1.1105 ثم 1.1180.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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