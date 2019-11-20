شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنخفض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:13 مساءً, 20 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم بمقدار 20 سنتاً أو نسبة 0.3% إلى 60.71 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار ستة سنتات أو نسبة 0.1% إلى 55.15 دولاراً أمريكياً.

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