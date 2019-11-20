شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: تدريب 31 ألف شاب منذ 2014 نتج عنها 10 آلاف مشروع والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت نيفين جامع أن الجهاز يقدم 13 نوعا من الخدمات التدريبية المتخصصة في ريادة الأعمال وتأهيل الشباب علي إدارة مشروعات صغيرة، وقد استفاد من هذه البرامج التدريبية ما يزيد عن 31 ألف شاب وفتاة منذ عام 2014 وحتي الآن ونتج عنها إقامة وتطوير 10 آلاف مشروع في مختلف التخصصات مما وفر وحافظ علي عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأضافت أن الجهاز يتعاون في تنفيذ هذه البرامج التدريبية مع العديد من شركاء التنمية من المؤسسات الاقليمية والهيئات الدولية مثل وزارة الشباب والرياضة، منظمة العمل الدولية، الجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات الاهلية.
وأشارت إلي أن الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز متاحة لكافة الشباب الراغب في إقامة مشروع صغير أو أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطوير قدراتهم الإدارية وأن كافة الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز مجانية ولا يشترط علي المتدربين أن يحصلوا علي خدمات الجهاز التمويلية .
وأضافت سيادتها بأن هذه البرامج التدريبية تؤهل الشباب لتنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة وتساعدهم في توليد الأفكار الابتكارية وتحويلها الى مشروعات خاصة بهم وأيضا اكسابهم مهارات في العديد من المجالات الإدارية مثل المحاسبة والتسويق واستخدام الكومبيوتر بالإضافة إلى برامج متخصصة في رفع جودة المنتجات والتصدير.
وأوضحت أن البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز تضع في أولوياتها رفع قدرات المرأة وتأهيلها لتنفيذ وإدراة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر وأيضا تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة علي مختلف الحرف اليدوية والانشطة التي تلائم ظروفهم لإدماجهم في المجتمع ووإتاحة فرص عمل مناسبة لظروفهم بما يساهم فى توفير حياة كريمة لتلك الفئة العزيزة من أبناء المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر تنمية المشروعات: تدريب 31 ألف شاب منذ 2014 نتج عنها 10 آلاف مشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.