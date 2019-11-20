شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: تدريب 31 ألف شاب منذ 2014 نتج عنها 10 آلاف مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يولي عناية واهتمام كبير بالبرامج التأهيلية والتدريبية لجميع المواطنين بمختلف أعمارهم سواء رجال أو سيدات بهدف تشجيع ثقافة العمل الحر وتأهيلهم للدخول في سوق العمل واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر او تطوير قدرات اصحاب مشروعات القائمة لزيادة انتاجيتها وقدراتها التنافسية

وكشفت نيفين جامع أن الجهاز يقدم 13 نوعا من الخدمات التدريبية المتخصصة في ريادة الأعمال وتأهيل الشباب علي إدارة مشروعات صغيرة، وقد استفاد من هذه البرامج التدريبية ما يزيد عن 31 ألف شاب وفتاة منذ عام 2014 وحتي الآن ونتج عنها إقامة وتطوير 10 آلاف مشروع في مختلف التخصصات مما وفر وحافظ علي عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأضافت أن الجهاز يتعاون في تنفيذ هذه البرامج التدريبية مع العديد من شركاء التنمية من المؤسسات الاقليمية والهيئات الدولية مثل وزارة الشباب والرياضة، منظمة العمل الدولية، الجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات الاهلية.

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وأشارت إلي أن الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز متاحة لكافة الشباب الراغب في إقامة مشروع صغير أو أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطوير قدراتهم الإدارية وأن كافة الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز مجانية ولا يشترط علي المتدربين أن يحصلوا علي خدمات الجهاز التمويلية .

وأضافت سيادتها بأن هذه البرامج التدريبية تؤهل الشباب لتنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة وتساعدهم في توليد الأفكار الابتكارية وتحويلها الى مشروعات خاصة بهم وأيضا اكسابهم مهارات في العديد من المجالات الإدارية مثل المحاسبة والتسويق واستخدام الكومبيوتر بالإضافة إلى برامج متخصصة في رفع جودة المنتجات والتصدير.

وأوضحت أن البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز تضع في أولوياتها رفع قدرات المرأة وتأهيلها لتنفيذ وإدراة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر وأيضا تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة علي مختلف الحرف اليدوية والانشطة التي تلائم ظروفهم لإدماجهم في المجتمع ووإتاحة فرص عمل مناسبة لظروفهم بما يساهم فى توفير حياة كريمة لتلك الفئة العزيزة من أبناء المجتمع.