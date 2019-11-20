شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة: جهود التكامل الأفريقى ترتكز على المواد الخام والمنتجات الوسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لـ مركز تحديث الصناعة، ان رؤية مصر 2030 تتوافق مع أجندة أفريقيا 2063 لتنمية القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن رؤية 2030 ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل المحور الاقتصادى والذي يتضمن التنمية الاقتصادية وتوفير الطاقة والتحديث وتطوير البحث العلمى والمعرفة، والمحور البيئي والذى يتضمن التنمية الاقتصادية والحضرية المحورالاجتماعى والذى يتضمن العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والتدريب والثقافة.

وأوضح طه خلال افتتاح ورشة عمل صنع في افريقيا المنعقدة بالعاصمة الإدارية، أن جهود التكامل الصناعى الافريقى ترتكز على تكامل المواد الخام والمنتجات الوسيطة والسلع الصناعية والمبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع، مشيراً إلى أن منظومة التكامل الصناعى الأفريقي ستتضمن التعاون فى مجال صناعات التجميع الأولية ومجالات التعبئة والتغليف إلى جانب التعاون فى مجالات التأهيل والتدريب لتوفير العمالة المؤهلة للصناعة ،بالاضافة الى التعاون فى مجال إنشاء الصناعات المتقدمة.

وأضاف طه أن محاور التنمية الاقتصادية بالقارة حتى عام 2050 تستهدف تحقيق ناتج قومى إجمالي للقارة يصل إلى 5.5 تريليون دولار ووصول عدد سكان القارة إلى 2.4 مليار نسمة إلى جانب وصول عدد سكان المناطق الحضرية إلى 60% من السكان .

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وفيما يتعلق بتطوير قطاع النقل فى القارة الأفريقية أضاف طه أنه من المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات القارية الكبرى فى قطاع النقل والمواصلات تشمل تطوير منظومة النقل البحرى والبرى الهادفة إلى تحسين التجارة البينية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادى والصناعى للقارة.

ولفت إلى أن خارطة الطريق نحو التكامل الاقتصادى الأفريقي تتضمن الإدارة الجيدة للموارد وتدشين سلاسل قيمة إقليمية وتطوير قطاع النقل اللوجيستى وتحرير التجارة البينية وتعزيز الشمول المالى.