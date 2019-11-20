شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الخارجية بـ"صنع في افريقيا": مصر حريصة على تحقيق التكامل الصناعى الشامل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير ياسر هاشم، ممثل وزارة الخارجية المصرية، فى ورشة عمل صنع في افريقيا، إن ورشة عمل "صنع في افريقيا" تمثل خطوة هامة لدعم العمل الإفريقي المشترك وإحدى الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063 وخطوات تنفيذية لتحقيق التكامل الصناعي الشامل والمستدام في إفريقيا الأمر الذي سينعكس على معدلات التنمية ورفع مستوى المعيشة لشعوبها واستعادة مصر مكانتها المتميزة في قلب القارة السمراء.

وأشار خلال كلمته بورش العمل، المنعقدة بالعاصمة الإدارية، إلي أن مصر حريصة على تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المجالات ذات الأولوية للدول الافريقية في قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الدول الأفريقية الشقيقة، وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح هاشم أن مصر ساهمت مع اشقائها في القارة وبروح العمل الجماعي المشترك في الترويج للأجندة التنموية الأفريقية 2063 والعمل من خلال المجموعات الاقتصادية الإقليمية لإدماج الأجندة في مبادراتها وخططها الإنمائية حيث تشارك الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، ومن بينها مصر، في العمل على الإسراع بتنفيذ المشروعات الرائدة في القارة مثل سد انجا الكبير وشبكة السكك الحديدية الأفريقية المتكاملة عالية السرعة، والسوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي وغيرها، لافتاً الي أهمية الإسراع في تنفيذ أجندة 2063 وخطة العمل العشرية الأولى وما يرتبط بها من مشروعات رائدة تستهدف تحقيق طفرة حقیقیة بالقارة.

وأوضح أن هذه الأجندة تتزامن مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الوطنية الإقليمية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

Advertisements

وأكد أنه تنفيذاً لهذه الرؤية فقد تم استحداث لجنة وطنية لتنفيذ اجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والهيئات المصرية المعنية وشرعت مصر بالفعل في عملية تضمين اجندة 2063 ضمن خطط العمل التنموية المصرية حيث تم تشكيل فريق عمل ينبثق عن اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة رؤية مصر 2030 للاضطلاع بالتنسيق والإشراف على تنفيذ أجندة 2063، مشيراً إلي أن وزارة التخطيط تتولى إعداد خطة تنفيذية لدمج اهداف وبرامج أجندة 2063في اطار منظمة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات ذات الصلة.‎

وقال هاشم إن الرؤية المصرية تركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتحقيق المواءمة بين خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة التنمية الإفريقية 2063 بما يتيح فوائد كثيرة للدول الأفريقية لتحقيق رؤية افريقيا المتكاملة المزدهرة والتي تدعم تطوير الصناعات الافريقية المشتركة وعلى المستوى الوطني لكل دولة والاستفادة من الموارد الأولية والبشرية الكبيرة المتاحة لدول القارة خاصة بعد تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية ودخولها حيز النفاذ وإطلاق ادواتها التنفيذية في قمة النيجر الاستثنائية خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف أن مصر ودول الاتحاد الإفريقي الشقيقة تعول كثيرا على دور القطاع الخاص في المساهمة في المشروعات التنموية والصناعية الإفريقية مثل مشروع سد "روفيجي" في تنزانيا من خلال كونسورتيوم بين شركتي السويدي والمقاولون العرب، بالإضافة إلى الشركات الافريقية العاملة في مشروع سد انجا بالكونغو لتوليد الطاقة والتي تعد مصدرا أساسيا لزيادة النشاط الصناعي في الدول الإفريقية فضلاً عن نشاط التجمعات الاقتصادية الإفريقية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الكبيرة وعالية التكنولوجيا لتطوير قطاع الصناعة في مناطق الاتحاد الإفريقي الخمسة، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تنمية صناعية حقيقة تدعمها حركة تجارة بينية تربط كافة أرجاء القارة السمراء.