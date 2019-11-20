توترات التجارة بين أمريكا والصين تدفع أسهم أوروبا للهبوط

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وتراجعت الأسهم الألمانية والفرنسية المعتمدة على التجارة نحو 0.7%، مما أدى إلى خسائر سجلتها المؤشرات الرئيسية في أوروبا، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.5%.
وأجج أحدث تهديد لترامب المخاوف بشأن وصول مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى طريق مسدود، مما قاد المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية إلى التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليبتعد أكثر عن ذروة أربع سنوات.
ونزلت أسهم كينج فيشر البريطانية للتجزئة 7.7% لتتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن تفاقم انخفاض في المبيعات الأساسية في الربع الثالث من العام.
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