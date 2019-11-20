شكرا لقرائتكم خبر عن توترات التجارة بين أمريكا والصين تدفع أسهم أوروبا للهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تلقت فيه القطاعات الشديدة التأثر بالتجارة ضربة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية إذا لم يتسن التوصل لاتفاق مع بكين.

وتراجعت الأسهم الألمانية والفرنسية المعتمدة على التجارة نحو 0.7%، مما أدى إلى خسائر سجلتها المؤشرات الرئيسية في أوروبا، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.5%.

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وأجج أحدث تهديد لترامب المخاوف بشأن وصول مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى طريق مسدود، مما قاد المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية إلى التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليبتعد أكثر عن ذروة أربع سنوات.

ونزلت أسهم كينج فيشر البريطانية للتجزئة 7.7% لتتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن تفاقم انخفاض في المبيعات الأساسية في الربع الثالث من العام.