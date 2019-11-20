شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: سينوبك الصينية ستدشن مصفاة فى الربع الثانى من 2020 وتريد نفطا كويتيا والان مع تفاصيل الخبر
والمشروع الذي تطوره أكبر شركة تكرير فى أسيا وتبلغ طاقته 200 ألف برميل يوميا ويُقام في تشانجيانغ وهي مدينة ساحلية في مقاطعة قوانغدونغ سيكون ثالث مجمع تكرير وبتروكيماويات جديد تشيده الصين فى غضون عامين.
وقالت المصادر إن سينوبك تهدف للانتهاء من اتفاق لتوريد النفط مع مؤسسة البترول الكويتية يسهم في تعزيز مبيعات النفط الكويتية للصين لمستوى قياسي عند نحو 600 ألف برميل العام المقبل.
ورفضت المصادر نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
ولم ترد سينوبك علي طلب التعقيب، ولم يتم الرد على الاتصالات الهاتفية بمؤسسة البترول الكويتية في غير أوقات العمل.
وقالت وسائل إعلام كويتية في وقت سابق إن الكويت، التي وردت في المتوسط 440 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الصين في أول تسعة أشهر من العام حسب بيانات الجمارك الصينية، تهدف لرفع المبيعات للصين إلى 600 ألف برميل يوميا العام المقبل.
وقال مسئول تنفيذي بقطاع النفط في بكين على دراية بالمناقشات إن الكمية الإضافية ستذهب إلى تشانجيانغ.
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