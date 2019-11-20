شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59% خاسرة 61.06 نقطة، لتصل إلى مستوى 10279.39 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.2 مليون سهم بقيمة 44 مليون ريال قطرى عبر 780 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 25 سهما ، واستقر 8 أسهم. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.8%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.