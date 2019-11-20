شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 20-11-2019، حيث سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 661 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.





أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 566 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 661 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 756 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5288 جنيها.

أوقية الذهب 1475 دولار.

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وارتفع سعر الذهب عالميا مساء أمس مسجلا 1475 دولارا، الأمر الذى يشير إلى إمكانية تغير أسعار الذهب في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.