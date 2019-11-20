شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتذبذب ضمن النطاق التصحيحي– تحليل -20-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر النحاس التصحيحية الهابطة والقائمة على ثبات الحاجز المستقر عند 2.7000, لذلك سنبقى على توقعنا الهابط للفترة الحالية والذي قد يستهدف بدوره مستوى 2.5500 ليختبر بذلك الدعم الرئيسي والموضح بالرسم المرفق.
أما محاولة اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي وتقديمه لإغلاق إيجابي, فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الصاعد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية بدأ من 2.7760 و 2.8400.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.5500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يتذبذب ضمن النطاق التصحيحي– تحليل -20-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.