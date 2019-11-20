شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتذبذب ضمن النطاق التصحيحي– تحليل -20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر النحاس التصحيحية الهابطة والقائمة على ثبات الحاجز المستقر عند 2.7000, لذلك سنبقى على توقعنا الهابط للفترة الحالية والذي قد يستهدف بدوره مستوى 2.5500 ليختبر بذلك الدعم الرئيسي والموضح بالرسم المرفق.

أما محاولة اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي وتقديمه لإغلاق إيجابي, فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الصاعد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية بدأ من 2.7760 و 2.8400.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.5500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط