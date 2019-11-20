شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الحاجز– تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيله لموجات صاعدة مقتربا بذلك من الحاجز المتمركز عند 915.00, يعتمد السيناريو الحالي على قوة هذا الحاجز, لنتوقع بثباته تجديد السعر للمحاولات التصحيحية الهابط ليستهدف بذلك مستوى 865.00 وصولا نحو الدعم الممتد نحو 835.00.
نكرر التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 960.00 وصولا نحو 1025.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 850.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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