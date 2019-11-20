الباوند مقابل الين ينتكس مجددا-تحليل - 20-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بالتخلص من الحاجز المتمركز عند 141.50 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة وليضطر لتشكيل ارتداد سلبي كما هو واضح بالرسم المرفق ليستقر بذلك عند 140.00.
لكن, الثبات المتكرر فوق مستوى 139.40 والذي يستمر بتشكيله لدعم إضافي أمام التداولات الصاعدة, يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليكرر بذلك الضغط على الحاجز الحالي بهدف الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 142.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.40 و 141.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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