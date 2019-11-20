شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستعد للهبوط - تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل تداولات سلبية جديدة مبتعدا بذلك عن مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 120.70 لنلاحظ تقديمه لضغط سلبي واضح على محور المتوسط المتحرك 55. نتوقع بنجاح تحقيق السعر للكسر المطلوب, البدء بتسجيل الأهداف السلبية بانجذابه أولا نحو 119.10 ومن ثم لننتظر ملامسته للهدف الثاني المستقر عند 118.40. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.70 و 119.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يستعد للهبوط - تحليل - 20-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.