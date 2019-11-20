شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم كريدي اجريكول يحافظ على الايجابية-تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر السهم متأثرا بنتائج نموذج القمتين المقلوب ليعزز ذلك سيطرة الميل الصاعد المتوقع سابقا حاليا وبثبات التداولات فوق مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 12.35 نتوقع تجديد السعر للهجوم الصاعد وليستهدف بذلك مستوى 13.10 ليشكل ذلك الهدف الأول للمحاولات الصاعدة الحالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 12.35 و 13.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد