شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التراجع بعد اجتماع سلبي لأكبر حزبين فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بالإضافة إلى اجتماع غير حاسم للانتخابات بين رئيس حزب المحافظين الحاكم "بوريس جونسون" وزعيم حزب العمال المعارض "جيرمي كوربين".

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2900$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2924$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2930$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعد تسجيله فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2985$.

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وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،انخفض الجنيه مع تنامي حالة عدم اليقين حيال الانتخابات العامة المقررة فى بريطانيا يوم 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

اجتمع رئيس حزب المحافظين الحاكم "بوريس جونسون" يوم الثلاثاء مع زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" من أجل مناقشة الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل ، وعلى حسب الأنباء كان النقاش غير حاسم لعديد الملفات الهامة.

جدد هذا الاجتماع المخاوف حيال حالة الانقسام السياسي فى البلاد ،والتي تعتبر العائق الأكبر أمام إتمام انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" مع وجود اتفاق يمنع الخروج الفوضوي.