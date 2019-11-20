شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في ستة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الخامس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

في تمام الساعة 05:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.25% لتتداول حالياً عند 910.87$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 908.60$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.89 مقارنة بالافتتاحية عند 97.86.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وسط الإشارة آنذاك لكون تعديل السياسة النقدية للفيدرالي لاحقاً سيتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع الفائدة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديداته بالتوسع في فرض التعريفات الجمركية على السلع والبضائع الصينية بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل في حالة عدم توصل بلاده مع الصين إلى توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي قد يعد خطوة على الطريق نحو حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، الأمر الذي أثقل بدورة على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.