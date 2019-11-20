حكومة غانا تشتري 6 طائرات «داش 8 – 400»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة دي هافيلاند الكندية، أن حكومة جمهورية غانا قد وقعت «خطاب نوايا» لشراء ما يصل إلى ست طائرات من طراز داش 8 - 400، حيث أعلنت البلاد مؤخراً عن خطط لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة مقرها في أكرا للرحلات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال سيسيليا داباه، وزير الطيران الغاني: متحمسون للغاية للعمل مع شركة دي هافيلاند كندا لتطوير أسطولنا، عن طريق شراء طائرة حديثة تعزز فعالية وكفاءة شركة الطيران الوطنية الجديدة، وتوفر عاملَ دعمٍ فعالاً، بينما نعمل على بناء شبكة لنصبح مركزاً لرحلات الطيران في غرب إفريقيا. توفر طائرة داش 8 - 400 الموثوقية والأداء المؤكدين، من هنا فإننا نسعى للحصول عليها للارتقاء بأعمالنا إلى المستوى التالي. نحن ملتزمون بتزويد مجتمعاتنا بأحدث وسائل النقل الجوي، ونتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية شراء مع دي هافيلاند كندا في المستقبل القريب والاستحواذ على ما يصل إلى ست طائرات داش 8 - 400 لأسطولنا.

وأعلنت دي هافيلاند كندا أن شركة «أورورا للطيران» قد وقعت هي الأخرى «خطاب نوايا» لشراء خمس طائرات من طراز داش 8 - 400. وتشغل «أورورا»، وهي شركة تابعة لشركة أيروفلوت، وتتخذ من مدينة سخالين الروسية، مقراً لها، حالياً، ثماني طائرات من طراز داش 8، بما في ذلك طائرتان بمحرك ذي مروحة توربينية من طراز داش 8 - 400.

وقال كونستانتين سوخوريبريك، المدير العام لشركة أورورا: متحمسون للغاية لتوسيع أسطولنا ليشمل المزيد من الطائرات من طراز داش 8 - 400.