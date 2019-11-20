شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحا 3.38 نقطة ليصل إلى مستوى 2705.52 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 54 مليون سهم محققة ما قيمته 54.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1023 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقر سهم واحد.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.83%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 9.17%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.82%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.97%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.93%.