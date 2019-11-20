شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تهبط وقطاع التكنولوجيا يقود الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، جراء مخاوف بشأن تقدم محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر هبوط وقادت شركات أشباه الموصلات الخسائر.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتصعيد الحرب التجارية أمس الثلاثاء بالقول إنه سيرفع الرسوم على الواردات من الصين إذ لم يتم التوصل لاتفاق مع بكين.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا ‭0.62‬ في المئة إلى ‭23148.57 ‬نقطة.

وأضعفت تصريحات ترامب التي أدلى بها عقب اجتماع للإدارة في البيت الأبيض الآمال بإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا والتي قلصت التجارة العالمية.

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وينتاب القلق بعض المتعاملين حيال حدوث تدهور أكبر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بعدما وافق مجلس الشيوخ الأمريكى بإجماع الأصوات أمس الثلاثاء على تشريع يستهدف حماية حقوق الإنسان فى هونج كونج التي تشهد احتجاجا عنيفا ضد حكم الصين في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية هذا الإجراء بشدة.

وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة بقيادة سهم أدفانتست كورب الذي انخفض 2.7 بالمئة كما تراجع سهم طوكيو الكترون 1.57 بالمئة.

ونزل سهم هوندا موتور 1.34 بالمئة وتراجع سهم تويوتا موتور 0.85 بالمئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 في المئة إلى ‭‭‭‬‬1691.11 نقطة وهي أكبر خسارة منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.