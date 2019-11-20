شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل خسائره بفعل مخاوف بشأن الإمدادات والحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى عززت فيه زيادة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف بشأن نمو اقتصادى عالمى باهت، بينما انحسرت الآمال فى أى تحرك على جبهة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة وانخفضت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 55.15 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت ما يزيد عن أربعة بالمئة على مدى الجلستين السابقتين.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.71 دولار للبرميل منخفضة 20 سنتا أو 0.3 بالمئة. وتراجع برنت 3.8 بالمئة على مدى الجلستين السابقتين.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي مساء أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، زادت ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر إلى 445.9 مليون برميل.

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وتُضاف الزيادة إلى المخاوف بشأن فائض في الإمدادات بعد أن ذكرت رويترز أن روسيا، ثاني أكبر منتج في العالم للنفط، من المستبعد أن تدعم مزيدا من الخفض في إنتاج النفط حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يومي الخامس والسادس من ديسمبر في فيينا.

واتفقت روسيا ومنتجون آخرون للنفط مع أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس لتعزيز الأسعار، في تحالف للمنتجين معروف باسم أوبك+.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية لمخزونات الحكومة الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.

وتباطأ الطلب الأمريكي على الخام خلال حرب تجارية ممتدة مع الصين. وانحسرت الآمال بإنهاء النزاع عبر توقيع ما يسمى باتفاق المرحلة واحد بين الجانبين في ظل خلاقات بشأن إلغاء رسوم جمركية.