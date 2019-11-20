شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الخامس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الكشف اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في أواخر تشرين الأول/أكتوبر وفي ظلال تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.27% لتتداول حالياً عند 17.17$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.12$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 97.89 مقارنة بالافتتاحية عند 97.86.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وسط الإشارة آنذاك لكون تعديل السياسة النقدية للفيدرالي لاحقاً سيتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع الفائدة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديداته بالتوسع في فرض التعريفات الجمركية على السلع والبضائع الصينية بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل في حالة عدم توصل بلاده مع الصين إلى توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي قد يعد خطوة على الطريق نحو حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، الأمر الذي أثقل بدورة على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تشريع يدعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي أدانته الصين وسط تعهدها باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، مما قد يعقد المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين لاحقاً، ونود الإشارة، لكون مشروع قانون الحكم الذاتي لمدينة هونج كونج لا يزال بصدد طرحه على مجلس النواب للتصويت عليه قبل أن يحول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقراره من عدمه.