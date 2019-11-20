شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط التطلع للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1073 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1078، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1070، بينما حقق الأعلى له عند 1.1081.

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هذا ويتطلع الأسواق عن ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.1% في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف سنوي لمراجعة الاستقرار المالي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وسط الإشارة آنذاك لكون تعديل السياسة النقدية للفيدرالي لاحقاً سيتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع الفائدة.