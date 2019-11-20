شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الخامس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة وفي العالم والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 1.4 مليون برميل مقابل 2.2 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.20% لتتداول عند 55.37$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.26$ للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.15% لتتداول عند 60.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.74$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.80 مقارنة بالافتتاحية عند 97.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، وسط الإشارة آنذاك لكون تعديل السياسة النقدية للفيدرالي لاحقاً سيتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع الفائدة.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديداته بالتوسع في فرض التعريفات الجمركية على السلع والبضائع الصينية بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر المقبل في حالة عدم توصل بلاده مع الصين إلى توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي قد يعد خطوة على الطريق نحو حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، الأمر الذي أثقل بدورة على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إنتاج روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ارتفع خلال تشرين الأول/أكتوبر بواقع 160 ألف برميل إلى 11.246 مليون برميل يومياً خلال الشهر الجاري، الأمر الذي يعكس توسع روسيا في تجاوز اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة والذي بمقتضاه أن لا يتجاوز إنتاج روسيا النفطي ما بين 11.17 و11.18 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصات إلى إجمالي 674 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر، موضحة رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.