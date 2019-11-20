لا جديد لدى الدولار مقابل الفرنك – تحليل - 20-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك، والذي يواصل التحرك حول المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي، بانتظار اختبار مستوى 0.9836 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9905 والثبات فوقه سيدفع السعر لاختبار مقاومة النطاق الجانبي عند 0.9990 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9836 والمقاومة 0.9950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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