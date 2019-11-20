شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية في الجلسات الماضية، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.6725 ثم 0.6670 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات دون 0.6840 شرط مهم لتحقيق هذه الأهداف.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6750 والمقاومة 0.6840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط