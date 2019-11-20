شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه مزيد من الانخفاض – تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية يوم أمس وأكّد كسر مستوى 61.20، ليقترب من الهدف السلبي الأول المتوقع عند 59.60، مما يجعلنا نرجح أن يشهد السعر مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث يمثّل كسر المستوى المذكور عامل سلبي قوي سيضغط على السعر للتوجه نحو مناطق 56.00 على المدى القريب.

وبالتالي، نحن نتوقع استمرار الميل الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية جديدة تستهدف اختبار مناطق 62.50 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.30 والمقاومة 61.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط