شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الكسر – تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ونتوقع اختبار مستوى 57.40 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 51.80 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 57.40 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.70 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط