شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراقاً لمستوى 17.10 واستقر فوقه، مما يجعلنا نرجح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، في طريقه لاختبار مستوى 17.60 قبل العودة للانخفاض من جديد.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن كسر 16.96 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد