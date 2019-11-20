شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، مما يقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية متوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 1489.00 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الارتفاع المتوقع مؤقت، وننتظر استئناف الموجة التصحيحية الهابطة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1489.00 سيقود السعر لإيقاف الموجة التصحيحية الهابطة والعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، بينما كسر 1470.40 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد دون الحاجة لتحقيق الهدف الإيجابي المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1490.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد