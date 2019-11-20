شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف الأول – تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم أمس بعد الارتكاز على مستوى 1.3200، ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3295، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.3380 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 1.3295 قد يجبر السعر على الانخفاض واختبار مناطق 1.3200 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد