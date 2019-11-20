شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم مجدداً – تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب عند مستوى الدعم 108.40 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد، يدعمه تحرك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبع في البيع، بانتظار زيارة مستوى 109.33 مبدئياً.
يجب الانتباه إلى أن استمرار الضغط على الدعم المذكور أعلاه وكسره سيدفع السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو مناطق 107.45 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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