شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعيد الاختبار – تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار للمقاومة المخترقة سابقاً لنموذج العلم الصاعد، بالتزامن مع دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي جيد للسعر.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 1.3045، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2840 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 1.2670 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد