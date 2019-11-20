شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 20-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار فوق مستوى 1.1065، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

وحتى الآن، لا زلنا نرجح الاتجاه الصاعد بثبات السعر فوق 1.1065، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.0995 مجدداً قبل تحديد مصير الوجهة التالية بشكل أوضح، بينما تتواجد أهداف الموجة الصاعدة المقترحة عند 1.1105 وتمتد إلى 1.1180.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد