شكرا لقرائتكم خبر عن مينا العقارية تتخارج من استثمار بقيمة 242.4 ألف دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة مينا العقارية بالتخارج من أحد استثماراتها المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، بسعر إجمالي بلغ 242.43 ألف دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن التخارج ليس له أثر على بيان الدخل المُجمع، ولا يوجد له أثر كذلك على إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة.

وأوضحت أنه سيتم إعادة تصنيف مبلغ 284.09 ألف دينار من بند "التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة" إلى بند "الأرباح محتفظ بها/ الأرباح المرحلة" في حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين.

ومُنيت الشركة بخسائر للستة أشهر المنتهية في سبتمبرالسابق بقيمة 115.38 ألف دينار، بتراجع 61 % عن مستواها بالفترة المناظرة من العام الماضي البالغة 294.48 ألف دينار.