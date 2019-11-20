شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الاقتصادية بالسعودية يناقش المسودة النهائية للميزانية العامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 هـ (2020م)، ، بحسب وكالة الأنباء السعودية- واس.

واشتمل العرض على أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020م، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.

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واطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريرًا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من عام 2019م.

واشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030. وتضمن التقرير تحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى اكلمركز.

ويرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولي العهد السعودي

وأعلنت وزارة المالية السعودية مطلع الشهر الجاري البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441هـ (2020م)، بإجمالي نفقات يُقدّر بنحو 1,02 مليار ريال، وإيرادات متوقعة تقدر بنحو 833 مليار ريال.