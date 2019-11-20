شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان السعودي يكشف عن تمويل جديد للعقارات المشيدة منذ 15عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن وزير الإسكان السعودي عن مبادرة جديدة للتمويل للعقارات المشيدة منذ 15 عاماً.

وقال ماجد الحقيل في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء: في ظل التمدد العمراني والنهضة التي تشهدها مدن المملكة، حرصت بعض الأسر على الانتقال لأحياء أحدث من تلك التي نشأوا فيها.

وتابع: لذا أطلقنا مبادرة للحفاظ على الأحياء ذات الخدمات المكتملة وتعزيز الاستقرار فيها بتقديم دعم تجديد المساكن للراغبين بشراء العقار السكني الذي تجاوز بناؤه 15 عاما.

وقفز التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية وشركات التمويل في السعودية، خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري بنسبة 160%، مسجلا 43.8 مليار ريال، مقابل 16.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.