شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القويز: العالم يراقب الرياض مع طرح أرامكو والتمركز المالي لها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبدالله القويز، إن العالم الدولي يراقب منطقة الرياض خلال الطرح الأولي لشركة أرامكو السعودية ومع التمركز المالي للمنطقة.

وأكد القويز على دور الهيئة في القطاعين المالي والاستثماري ودورها التنظيمي والإشرافي على التداول المحلي وبرامجها في الحماية ورفع الوعي للمستثمرين والمشاركين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.